Voor vijfde nacht op rij beschietingen Israël en Hamas, zeker 10 Palestijnse doden

Hamas, de groepering die sinds 2007 aan de macht is in Gaza, heeft naar eigen zeggen vanuit de Gazastrook opnieuw raketten afgevuurd op Israël.

Het Israëlische leger zegt op Twitter verder dat het kantoor van een hoge Hamascommandant is geraakt . Niet duidelijk is of daarbij slachtoffers zijn gevallen.

Een woordvoerder van het Israëlische leger zegt dat alles in het werk wordt gesteld om 'nevenschade' te voorkomen bij aanvallen op militaire doelen. Maar een waarschuwing vooraf, zoals op andere momenten wel is gedaan, was in dit geval volgens hem geen optie.

Onder de slachtoffers zijn acht kinderen, schrijft Al Jazeera op basis van Palestijnse bronnen. Ze kwamen om bij een luchtaanval op het vluchtelingenkamp al-Shati, in het westen van Gaza. De Israëlische krant Haaretz schrijft dat een vijf maanden oude baby levend uit het puin is gehaald.

Voor de vijfde nacht op rij zijn er beschietingen over en weer geweest tussen Israël en Palestijnse militanten in de Gazastrook. De Arabische zender Al Jazeera en persbureau AP melden zeker tien doden in Gaza-Stad na een Israëlisch bombardement op een huis.

In verschillende steden in Zuid-Israël klonk afgelopen nacht het luchtalarm, melden Israëlische media. In Ashdod en Sderot, vlak bij de Gazastrook, richtten raketten aanzienlijke schade aan. In Beër Sjeva werd een gebouw geraakt door raketscherven. Er zijn volgens Israëlische kranten geen berichten over doden of gewonden.

VS gaat bemiddelen

Persbureau Reuters schrijft op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten dat er sinds maandag 132 doden zijn gevallen in Gaza, onder wie 32 kinderen en 21 vrouwen. In Israël zijn zeker 8 slachtoffers gevallen, meldt Reuters.

Ondertussen heeft de VS zich nadrukkelijker opgeworpen als bemiddelaar. De Amerikaanse topdiplomaat Hady Amr landde gisteravond in Tel Aviv met als doel de partijen om de tafel te krijgen.

Gisteren mislukte een Egyptische bemiddelingspoging nog, maar inmiddels zijn er volgens NOS-correspondent Ankie Rechess signalen dat zowel Hamas als Israël te bewegen is naar in ieder geval een wapenstilstand. "Het lijkt er een beetje op dat iedereen aan het eind van zijn Latijn is", zegt Rechess in het NOS Radio 1 Journaal.

'Grondoffensief van de baan'

Ze verwacht verder niet dat Israël een grondoffensief zal starten. De afgelopen dagen bereidde het land zich daar nadrukkelijk op voor, onder meer door tanks en soldaten op te stellen nabij de grens met de Gazastrook. "Maar die zijn daar eigenlijk neergezet als intimidatie richting Hamas."

Rechess legt uit dat een grondoffensief allesbehalve de voorkeur heeft van Israël. "Dat wordt dan een stadsoorlog, waarbij ze met tanks door die kleine steegjes moeten en het zal tot enorm veel slachtoffers leiden aan beide zijden. En de grootste zorg van Israël is dat er in die steegjes soldaten worden gekidnapt. Daarna kan Hamas hoge prijzen eisen van Israël."

Er zal nog wel flink moeten worden onderhandeld voor deëscalatie. Vrijdag sloeg het geweld van de Gazastrook over op de Westelijke Jordaanoever. Nieuwszender Al Jazeera schrijft dat duizenden Palestijnen in de stad Nablus de straat op gingen om te protesteren tegen Israël. Bij gewelddadigheden kwamen volgens Palestijnse gezondheidsbronnen elf mensen om het leven.

Ook in verschillende Israëlische steden raakten betogers slaags met Israëlische ordetroepen. Zo was het in de stad Lod opnieuw onrustig, ondanks de avondklok. In de wijk Jaffa in Tel Aviv werd een brandbom gegooid op een gebouw waarin Arabische families wonen, schrijft persbureau DPA. Daarbij zou een 12-jarig jongetje gewond zijn geraakt.

NOS op 3 legt je in deze explainer uit waarom het geweld nu weer oplaait: