Reisadvies versoepeld voor onder meer Curaçao, Portugal en Balearen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft van een aantal landen en gebieden het reisadvies van oranje in geel of groen veranderd. Dit betekent dat reizen naar deze plekken niet langer sterk worden ontraden. Het gaat onder meer om Portugal, Curaçao, Ierland en de Balearen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt dat het niet zo is dat reizigers uit Nederland in deze landen en gebieden geen enkel risico lopen. Mensen moeten goed op de hoogte blijven van de plaatselijke corona-ontwikkelingen, zowel voor, tijdens als na de reis.

"De situatie in een land kan immers snel veranderen", schrijft het ministerie. Ook kan het zijn dat landen met een groen of geel reisadvies zelf inreisbeperkingen hebben, zoals een negatieve test of quarantaine-verplichting.

Oranje

De resterende Europese landen blijven vooralsnog op kleurcode oranje staan. Het kabinet blijft reizen naar deze landen sterk afraden.

Bij een oranje reisadvies moeten reizigers bij terugkeer in Nederland een negatieve testuitslag kunnen tonen en worden ze dringend geadviseerd om tien dagen in quarantaine te gaan.

Grootste problemen Caribische eilanden voorbij

Tot voor kort golden voor veel Caribische eilanden binnen het Koninkrijk nog reisbeperkingen. In april kregen vakantiegangers en stagiairs de oproep Curaçao en Aruba te verlaten vanwege een grote toename van coronabesmettingen.

Nederland stuurde zorgpersoneel om te helpen. Na een maand waren de grootste problemen op de Caribische eilanden weer voorbij.

Voor Bonaire geldt nog een oranje reisadvies. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken kondigde deze week aan dat per 19 mei dat reisadvies naar geel moet gaan.