Torres schiet kersvers kampioen City met hattrick langs lastig Newcastle

Carson, die daarom ook mocht genieten van een erehaag van de tegenstander, speelde tien jaar geleden zijn laatste wedstrijd in de Premier League, voor West Bromwich Albion. Ook toen was Newcastle op St James' Park de tegenstander (3-3).

Toch was het Newcastle dat in de eerste helft het laatste hoogtepunt verzorgde toen in de zesde minuut van de blessuretijd de bal op de stip ging na een tackle van Aké. De Braziliaan Joelinton schoot koeltjes de 2-2 binnen.

Vlak voor rust leek City al orde op zaken te stellen via treffers van João Cancelo en Torres, die met zijn hak op schitterende wijze een vrije trap van Ilkay Gündogan tot doelpunt promoveerde.

In de tweede helft werd het spektakel gebundeld in vier knotsgekke minuten. Joe Willock werd na een uur spelen neergehaald door Walker en de bal ging wederom op de stip. Willock ging zelf achter de bal staan, zag Carson redden, maar maakte in de rebound wel de 3-2.

Een minuut en veertig seconden later tikte Torres de gelijkmaker binnen. Honderdvijftig tellen daarna stond hij op de goede plek nadat een pegel van Cancelo op de paal was beland en terug het veld in schoot.

Na de derde treffer van Torres hield City de regie en kwam het niet meer in gevaar. Door de zege vestigde City een Engels record door twaalf uitwedstrijden duels op rij te winnen in de Premier League.