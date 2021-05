Vrouwen Twente en PSV gaan strijden om landstitel, Ajax uitgeschakeld

De voetbalsters van FC Twente en PSV gaan in de laatste twee wedstrijden van het seizoen uitmaken wie zich kampioen van Nederland mag noemen. FC Twente versloeg in eigen huis Ajax met 1-0 en PSV legde ADO met 6-2 over de knie.

Ajax, dat moest winnen om zich nog in de titelstrijd te kunnen mengen, begon sterk en kreeg na tien minuten spelen de eerste grote kans van de wedstrijd.

De Twente-verdediging zag Stefanie van der Gragt volledig over het hoofd bij een vrije trap waarna de verdediger de bal naar de verre hoek volleerde. Twente-keeper Daphne van Domselaar was echter wel bij de les en tikte de bal over.

Na een half uur spelen was het Twente dat op voorsprong kwam. Anna-Lena Stolze bezorgde na een fraaie actie de bal bij Renate Jansen, die helemaal vrij de 1-0 kon binnenschieten.