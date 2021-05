Ruim 100 mensen aangehouden na 'Free Palestina'-betoging Utrecht

Na de beëindiging van de pro-Palestijnse demonstratie op het Jaarbeursplein in Utrecht zijn ruim honderd betogers opgepakt. Volgens de politie gingen ze door met actievoeren nadat de demonstratie al was beëindigd. Een van de betogers werd aangehouden omdat hij met stenen naar de politie gooide.

Het 'Free Palestina'-protest, met naar schatting 500 aanwezigen, werd aan het begin van de avond ontbonden, volgens de gemeente omdat de betogers zich niet aan de coronaregels hielden. Het Jaarbeursplein werd daarna schoongeveegd door de ME, maar een groep demonstranten liep door naar de wijk Lombok.

Ook daar werden ze weggestuurd en er werd een noodbevel uitgevaardigd. Daarmee kon de politie mensen bekeuren of arresteren van wie een redelijk vermoeden bestond dat ze herrie wilden schoppen.

Een aantal demonstranten bleef in de omgeving van de moskee op het Westplein hangen. Toen de ME een poging deed om hen in te sluiten, probeerde een aantal de moskee in te vluchten, maar dat lukte niet.