Nederlandse volleybalmannen na nieuwe zege dicht bij kwalificatie EK

Volleyballer Luuc van der Ent - Orange Pictures

De Nederlandse volleybalmannen hebben ook hun derde wedstrijd in de EK-kwalificatiepoule gewonnen. Oranje was met 3-1 (25-17, 25-21, 19-25, 25-17) te sterk voor Zweden. Vorige weekend was Oranje met 3-0 te sterk voor de Zweden en ook vrijdagavond begon Nederland sterk. Met de jonge Bennie Tuinstra (20), die vorige week zijn debuut maakte in Oranje, wederom in de ploeg werd de eerste set in Apeldoorn simpel met 25-17 gewonnen. In de tweede set had Nederland het een stuk lastiger. De Zweden, die zich sinds 1994 niet meer wisten te kwalificeren voor een EK of WK, stonden lange tijd op voorsprong en hadden zelfs een gat van vier punten te pakken. Achterstand goedmaken Pas in de slotfase van de set kreeg Oranje, met name dankzij de sterk blokkerende Luuc van der Ent, weer grip op de Zweedse aanvallers. De achterstand werd ongedaan gemaakt, waarna de set met 25-21 naar de ploeg van bondscoach Roberto Piazza ging.

Nimir Abdelaziz tegenover een driemansblok van Zweden - Orange Pictures

Ook in de derde set keek Nederland al snel tegen een achterstand aan. Oranje had geen vat op de sterke Zweedse services en kwam zelf nauwelijks aan aanvallen toe. De Zweden hielden de voorsprong nu wel vast en wonnen de set met 25-19. Oranje herpakte zich in de vierde set en won die vrij eenvoudig met 25-17 en daarmee de wedstrijd met 3-1. Zondag tegen Kroatië Zaterdag spelen Kroatië en Zweden tegen elkaar. Als Kroatië verliest of met 3-2 wint, is Nederland met nog één wedstrijd voor de boeg al niet meer in te halen. Als Kroatië met 3-1 of 3-0 van Zweden wint, moet Oranje zondag minimaal twee sets pakken om EK-deelname af te dwingen.