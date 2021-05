Onrust over nieuwe voorwaarden, maar WhatsApp zet door

Protest tegen nieuwe Whatsapp voorwaarden - REX by Shutterstock HH

De privacyvoorwaarden van WhatsApp veranderen zaterdag. Wie niet instemt met de nieuwe voorwaarden kan de service niet meer volledig gebruiken. De wijziging werd eerder dit jaar vanwege grote ophef uitgesteld, en nog steeds bestaan er zorgen over de hoeveelheid data die WhatsApp gaat delen met Facebook. Voor de gemeenteraad van Delft is de wijziging te dwingend en daarom heeft de raad besloten om de berichtendienst onderling helemaal niet meer te gebruiken. Wat verandert er in de voorwaarden, en wat zeggen deskundigen over de zorgen?

Wat staat er in de nieuwe voorwaarden? WhatsApp vraagt in de nieuwe voorwaarden toestemming van gebruikers om berichten tussen de gebruiker en bedrijven via het platform van Facebook te laten lopen. Facebook zou de berichten dan niet kunnen lezen, maar maakt het volgens Whatsapp makkelijker voor bedrijven om met veel klanten te communiceren. Wat bedrijven met die data doen is aan hen, schrijft het bedrijf. Ze kunnen wat je tegen ze zegt in WhatsApp bijvoorbeeld gebruiken om gericht te adverteren. WhatsApp benadrukt dat er niks verandert voor de berichten tussen familieleden, vrienden of kennissen en dat die nog steeds beveiligd zijn. Ook is het aan gebruikers zelf om contact te zoeken met bedrijven. Binnen de EU gaan andere voorwaarden gelden dan buiten de EU, maar overal vraagt het bedrijf om toestemming. Aanvankelijk wilde WhatsApp de wijziging in februari doorvoeren maar toen er veel ophef ontstond over de gevolgen werd die uitgesteld. Een woordvoerder van WhatsApp laat weten dat in de tussentijd gebruikers geïnformeerd zijn over de wijziging en dat van de de gebruikers die de wijziging ontvangen hebben een meerderheid die ook geaccepteerd heeft. Lees hier wat WhatsApp er zelf over schrijft (in het Engels).

Een bedrijf mag persoonsgegevens niet zomaar delen met andere bedrijven. WhatsApp moet daar transparant over zijn en toestemming aan de gebruikers vragen om gegevens te delen met moederbedrijf Facebook, dat een slechte reputatie heeft op het gebied van privacy. Gebruikers moeten volgens de Autoriteit Persoonsgegevens een vrije keuze hebben om de wijziging van voorwaarden te accepteren of weigeren. Maar als gebruikers niet instemmen met de wijziging van WhatsApp dan kunnen zij hun chats niet meer zien en alleen nog reageren op inkomende berichten. Ook kunnen niet zelf iemand (video)bellen. De wijziging zal niet bij iedereen tegelijk binnenkomen. Als na een paar weken nog niet is ingestemd met de wijziging dan kunnen gebruikers helemaal geen berichten en oproepen via WhatsApp meer ontvangen. WhatsApp stelt dat er geen accounts verwijderd zullen worden, daar zou eerder sprake van zijn. Take it or leave it Volgens deskundigen hebben gebruikers geen vrije keuze om deze wijziging te weigeren omdat de toegang tot de app dan langzaam wordt ontzegd. Stefan Kulk, universitair docent technologie en recht aan de Universiteit Utrecht, zegt dat gebruikers klem zitten. "Je kunt weigeren maar dan moet je stoppen met WhatsApp. Het is take it or leave it." Ook voor hoogleraar ICT en Privacyrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Frederik Zuiderveen Borgesius, is het dubieus of er sprake is van een vrijwillige keuze. "Het probleem is dat er op dit punt meer jurisprudentie nodig is." WhatsApp is een gratis dienst waar ook alternatieven voor zijn dus gebruikers zouden ook over kunnen stappen naar een andere dienst. "Het is niet duidelijk hoe dat juridisch geïnterpreteerd moet worden." Maar WhatsApp heeft twee miljard gebruikers en daardoor een dominante positie. Als een gebruiker een andere dienst wil gaan gebruiken, kan die veel contacten verliezen. Zuiderveen Borgesius: "Als al je vrienden op WhatsApp zitten, dan raak je er veel kwijt als je overstapt. Dat is echt een offer." NOS op 3 maakte in 2018 een video over dit grote privacyschandaal rondom Facebook