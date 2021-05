Kwakkelende Bertens ziet voorbereiding op Roland Garros in het water vallen

De terugkeer van Kiki Bertens op de tennisbaan verloopt nog allesbehalve soepel. Ze heeft nog altijd last van haar achillespees en heeft nu besloten geen toernooi meer te spelen totdat Roland Garros, haar favoriete grandslamtoernooi, begint.

"Ik sta nog wat langer langs de kant, omdat mijn achillespees nog altijd niet goed aanvoelt", meldt Bertens op Instagram, nadat ze bekendmaakte ook niet in actie te komen op het WTA-toernooi van Belgrado. "De laatste weken zijn erg moeilijk en teleurstellend geweest, maar ik moet naar mijn lichaam luisteren. Er komen betere tijden aan."

De 29-jarige Bertens liet zich in oktober vorig jaar opereren aan haar achillespees, waar ze toen al geruime tijd last van had. Nadat ze de Australian Open had overgeslagen, maakte ze begin maart haar rentree in Doha.

Moeizame rentree

Sinds haar terugkeer op de baan won ze slechts één keer in de WTA-tour (vorige maand in Madrid) en boekte ze een zege in de Billie Jean King Cup. Op dag twee van het landentoernooi kwam ze echter al niet meer in actie vanwege opnieuw haar opspelende achillespees.

Bertens meldde zich vervolgens ook af voor het WTA-toernooi van Rome, dat deze week gespeeld wordt.

Roland Garros begint op zondag 30 mei en duurt tot en met zondag 13 juni.