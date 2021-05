Van der Poel verslaat Pidcock en is opnieuw sterkste in short track-race

"Ik ken Tom al langer dan vandaag natuurlijk. Hij heeft me ook in het veldrijden al meermaals serieus laten afzien en vandaag opnieuw", vertelde Van der Poel na afloop van de race. "Ik schoot bij het aanzetten voor de sprint uit mijn pedaal, dus die moest ik eerst terugvinden. Ik ben blij dat ik nog net op tijd over hem heenging."

De 26-jarige Van der Poel was in de sprint nipt te sterk voor de Brit Tom Pidcock en boekte zijn tiende zege in een short track-race.

Mathieu van der Poel heeft opnieuw een short track-race in het mountainbike gewonnen. Vorige week was hij al de snelste in de korte sprintrace in Albstadt en vrijdagavond liet de Nederlander van Alpecin-Fenix ook zijn concurrenten achter zich in het Tsjechische Nové Mesto.

De korte sprintrace is belangrijk vanwege de punten die er te verdienen zijn; de eerste acht renners mogen zondag bij de 'echte' race op de eerste rij starten. Daarnaast zijn er punten te verdienen voor de olympische ranglijst. Hoe meer punten Van der Poel haalt in aanloop naar de Spelen, hoe meer hij van voren mag starten; een belangrijke factor in het mountainbiken.

Van der Poel rijdt dit jaar slechts twee wereldbekers op de mountainbike. Bij zijn eerste optreden in het Duitse Albstadt werd hij, mede vanwege rugproblemen, zevende. Zondag probeert hij zich in zijn tweede en laatste mountainbikerace van het seizoen te revancheren.

"Het is een parcours dat mij heel goed ligt", kijkt Van der Poel hoopvol vooruit op de race in Nové Mesto. "Vorige week was ik in de short track-race sterker dan op zondag, ik hoop dat dat nu andersom is."

Voorbereiding op Tour de France

Na de race in Nové Mesto switcht Van der Poel alweer naar de racefiets. Ter voorbereiding op de Tour de France gaat Van der Poel met zijn ploeg op hoogtestage in La Plagne, waarna hij van 6 tot 13 juni de Ronde van Zwitserland rijdt. Na het nationaal kampioenschap in Drenthe (20 juni) reist hij af naar Frankrijk.

Na de Ronde van Frankrijk (26 juni tot 18 juli) probeert Van der Poel weer zo veel mogelijk kilometers op de mountainbike te maken in de hoop bij de Olympische Spelen in Tokio in topvorm te zijn. De mountainbikerace wordt op 26 juli verreden.