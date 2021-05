Olympische wielerselectie bekend, Dumoulin rijdt tijdrit en wegwedstrijd

Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Dylan van Baarle, Wilco Kelderman en Yoeri Havik vertegenwoordigen Nederland op 24 juli in de olympische wegwedstrijd in Tokio, zo heeft bondscoach Koos Moerenhout bekendgemaakt. Havik komt ook op de baan uit in Tokio, op de madison.

Dumoulin, die deze week bekendmaakte weer terug te keren in het peloton na een periode van bezinning, combineert de wegwedstrijd met de individuele tijdrit. Die staat vier dagen later op het programma. De tijdrit is het ultieme doel, maar de reglementen schrijven voor dat je de wegwedstrijd moet rijden als je aan de tijdrit meedoet.

"In Nederland beschikken we over een aantal sterke tijdrijders, maar de klasse die Tom op dit onderdeel al tentoonspreidde is van een uitzonderlijk niveau", aldus Moerenhout.

"Daarbij denk ik aan zijn optreden op de vorige Olympische Spelen, maar ook aan de wereldtitel die hij in 2017 behaalde. Tom Dumoulin heeft aangegeven met ambities te starten in de tijdrit en de wegwedstrijd en ik ben ervan overtuigd dat hij zich samen met zijn ploeg optimaal zal voorbereiden. We gaan met Tom voor het hoogst mogelijke resultaat."