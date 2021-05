Utrecht roept mensen op niet meer te komen naar anti-Israëldemonstratie

Op het Jaarbeursplein in Utrecht demonstreren naar schatting van de gemeente 500 mensen tegen Israël. De gemeente had dat aantal als maximum gesteld en roept mensen daarom op om niet meer naar de demonstratie te komen.

Om 17.00 uur begon de betoging 'Free Palestina', naar aanleiding van de escalatie van het Palestijns-Israëlische conflict.

Op beelden is te zien dat de demonstranten met Palestijnse vlaggen zwaaien en dicht bij elkaar staan. Op een spandoek staat: "Gerechtigheid voor de Palestijnen, waar is het Internationale Strafhof?". Er staan veel agenten aan de rand van het plein bij Utrecht Centraal.

Kapotgescheurde vlag

Eergisteren was er een pro-Palestijnse demonstratie bij de Israëlische ambassade in Den Haag. Daar werd een Israëlische vlag uit een mast gehaald en kapotgescheurd. De VVD in Den Haag heeft daarover vragen gesteld aan het stadsbestuur.

"Natuurlijk mag je demonstreren, zeker in Den Haag, maar wel binnen de regels van de wet en met respect voor de rechtstaat", aldus VVD-fractievoorzitter De Graaf bij Omroep West. "Dat was hier overduidelijk niet het geval en ik snap niet waarom de politie niet heeft ingegrepen."