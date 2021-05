Betoging 'Free Palestina' in Utrecht ontbonden omdat mensen te dicht bij elkaar stonden

De gemeente Utrecht heeft een einde gemaakt aan een pro-Palestijnse demonstratie op het Jaarbeursplein, naast station Utrecht Centraal. De 500 aanwezigen hielden zich volgens de gemeente niet aan de coronaregels en de organisatie van de 'Free Palestina'-betoging was volgens de gemeente niet in staat om iedereen afstand te laten houden.

Het Jaarbeursplein is nu leeg, maar een groep demonstranten houdt zich op in het centrum. De gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie hebben daarop een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat de politie mensen kan bekeuren of arresteren van wie een redelijk vermoeden bestaat dat ze herrie willen schoppen.

'Waar is het Strafhof'?

Om 17.00 uur begon de betoging, naar aanleiding van de escalatie van het Palestijns-Israëlische conflict. De demonstratie zou twee uur duren. Op beelden was te zien dat de demonstranten met Palestijnse vlaggen zwaaiden en dicht bij elkaar stonden. Op een spandoek was te lezen: "Gerechtigheid voor de Palestijnen, waar is het Internationale Strafhof?".

De gemeente had het aantal van 500 betogers als maximum gesteld voor de anti-Israëldemonstratie. Toen dat aantal was bereikt, werden mensen opgeroepen om niet meer te komen.

Rond 18.30 uur maakten agenten in linie en de bereden politie een einde aan de demonstratie. Op een enkele schermutseling na verliep dat zonder problemen.

Op gezag van de burgemeester maakte de politie een einde aan de demonstratie: