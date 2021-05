Tweede ritzege voor sprinter Ewan in Giro, Groenewegen zevende

Caleb Ewan heeft zijn tweede ritzege in deze Ronde van Italië gepakt. De 26-jarige Australiër van Lotto Soudal was wederom de snelste in de massaprint. Dylan Groenewegen, die al eens vierde en achtste werd, kwam in de zevende etappe als zevende over de streep.

Met de roze trui voor het eerst om de schouders van de jonge Hongaar Attila Valter (22) begon het Giro-peloton aan een 181 kilometer lange etappe van Notaresco naar Termoli over een voornamelijk vlak parcours langs de Adriatische kust.

Direct vanuit de start werd er gedemarreerd. Simon Pellaud, die al twee keer eerder de aanval zocht in deze Giro, Umberto Marengo en Mark Christian vormden de kopgroep. Het peloton gaf de drie de ruimte, waarna de voorsprong opliep tot maximaal vijf minuten.