Grand Prix van Turkije gaat niet door; extra race in Oostenrijk

De Grand Prix van Turkije op 13 juni gaat niet door. In plaats daarvan wordt er een extra race gehouden op de Red Bull Ring in Oostenrijk op 27 juni. Deze datum was voorbehouden aan de Grote Prijs van Frankrijk, maar die race wordt verplaatst naar 20 juni.

Dit betekent dat er vanaf die datum op drie opeenvolgende weekenden races gepland staan. Na Frankrijk gaan de coureurs twee keer achter elkaar in Oostenrijk op hetzelfde circuit rijden: eerst de Grand Prix van Steiermark en het weekend erna die van Oostenrijk.

De Grote Prijs van Turkije werd vorige maand nog aan de racekalender toegevoegd, ter vervanging van de Grand Prix van Canada. De race op Istanbul Park is niet mogelijk vanwege de reisbeperkingen door corona.