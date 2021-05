Erik Dijkstra wint Nico Scheepmaker Beker voor beste sportboek van 2020

Erik Dijkstra heeft met zijn boek Ali was mijn vriend, over bokslegende Muhammad Ali, de Nico Scheepmaker Beker gewonnen voor het beste sportboek van 2020. Dit is zojuist bekendgemaakt tijdens een videobijeenkomst van de jury met de zes genomineerden.

Volgens de jury is het boek een fascinerend verslag, in zowel beeld tekst als beeld, van de ontmoetingen van sportfotograaf Guus Dubbelman met Ali. "Tevens is het een boek over de zwarte cultuur in Amerika en een interessante vriendschap."

De fotograaf wist op achttienjarige leeftijd door te dringen tot de entourage van de dan al wereldberoemde bokser. In de jaren die volgden heeft Dubbelman de bokser in goede en mindere tijden vastgelegd.

De vijfkoppige jury zegt dat schrijver Dijkstra zich "bewonderenswaardig" onzichtbaar heeft gemaakt, waardoor de persoonlijke ontmoetingen tussen fotograaf en sporter goed invoelbaar zijn. "Een must voor de sportliefhebbers, zelfs voor hen die niet van boksen houden."