Meer beveiliging en controles in Rotterdamse haven en Schiphol

Door corona wordt er minder gevlogen, maar volgens de douane blijven de drugs ook via Schiphol binnenstromen, al is dat aanzienlijk minder dan via de haven.

Bij het binnenhalen van drugs kunnen criminele organisaties niet zonder hulp van binnenuit. Zo waarschuwde de politie onlangs nog dat criminelen infiltreren bij rederijen om containers te kunnen leeghalen. In strafzaken zijn talloze voorbeelden van corrupt havenpersoneel of omgekochte bagagemedewerkers.

Ook zijn er op Schiphol meerdere miljoenenroven geweest. Bij cargobedrijven werden vorig jaar grote ladingen iPhones gestolen, opnieuw met hulp van binnenuit.

Bewuster maken

Volgens demissionair minister Grapperhaus van Justitie is de 7 miljoen in de eerste plaats bedoeld om medewerkers bewust te maken van criminaliteit en ervoor te zorgen dat ze verdachte zaken sneller melden.

"Ze moeten het doorkrijgen als er iets geks gebeurt in hun werkomgeving. Ze moeten doorhebben dat als iemand je op een bepaalde manier benadert omdat je op Schiphol werkt, daar vaak verkeerde bedoelingen achter zitten."

Verder gaat het geld naar betere beveiliging van de terreinen, slimme technologie, het aanpakken van 'uithalers' van drugs en meer toezicht op personeel en het gebruik van toegangspassen. Ook komen er extra integrale controles door de douane, de Koninklijke Marechaussee en andere partijen. Daarnaast is het de bedoeling dat gemeenten bestuurlijke maatregelen nemen bij zogeheten 'risicopanden' en bedrijfsterreinen die kwetsbaar zijn voor drugssmokkel.

Waterbedeffect

Al jaren zijn er zorgen om georganiseerde criminaliteit in de haven van Rotterdam en wordt geprobeerd de haven veiliger te maken. Vorig jaar verscheen ook een kritisch rapport over de beveiliging op Schiphol. Daarin stond dat er te weinig zicht is op wat zich rond de luchthaven afspeelt en dat werknemers kwetsbaar zijn voor criminaliteit. Inmiddels zijn al verbeteringen doorgevoerd en wordt beter samengewerkt, zeggen verschillende diensten op de luchthaven.

Naast het extra geld voor de haven en Schiphol, wordt nog gewerkt aan een breder plan voor de beveiliging van alle Nederlandse zee- en luchthavens. "We moeten een waterbedeffect voorkomen", zegt Grapperhaus.

Uit recent onderzoek naar de havens in Zeeland, Brabant en Noord-Nederland blijkt dat er signalen zijn dat ook daar criminelen actief zijn. Maar omdat het zicht op wat zich in de havens afspeelt beperkt is, valt over de daadwerkelijke omvang van de criminaliteit niets te zeggen. Wel worden ook de kleinere havens tot risico bestempeld.