Kabinet: virus in zicht, nu vooral regionale maatregelen treffen

Hoewel er nog geen afname is van het aantal besmettingen, vindt het kabinet dat het goed gaat met de bestrijding van corona in Nederland. "Met elkaar hebben we het virus onder controle gekregen, met elkaar zullen we het onder controle moeten houden", schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer. In afwachting van een advies over het gebruik van mondkapjes stelt hij dat het tijd is om regionaal maatregelen te treffen.

"De brandweer weet waar de brandhaarden zijn, daardoor kunnen we gerichter blussen door passende, vaak lokale maatregelen te treffen", schrijft de minister van Volksgezondheid in reactie op de laatste cijfers van het RIVM. Daaruit blijkt dat de situatie in een week tijd nauwelijks is veranderd. Het aantal positief geteste mensen ligt net als de afgelopen twee weken op 1 procent. Wel ligt de r-waarde inmiddels op 1,40. Dat betekent dat 100 mensen met het coronavirus samen 140 andere mensen besmetten. Alleen als het besmettingsgetal onder de 1 ligt, neemt de verspreiding af.

Toch is De Jonge positief. Hij wijst erop dat er de laatste weken meer besmettingen zijn, maar dat er ook meer testen zijn afgenomen. Hij schrijft aan de Kamer dat het virus daardoor nu in zicht is. "Dat maakt het mogelijk om heel gericht en tijdig in te grijpen. Daar waar de situatie complexer is, staan hulptroepen klaar om capaciteit op te schalen en regionaal maatwerk te leveren."

Mondkapjesplicht

Ondertussen wacht het kabinet op een advies van het Outbreak Management Team (OMT) over een (beperkte) mondkapjesplicht. Het team van corona-experts heeft daar vandaag over vergaderd en schrijft nu een stuk voor het kabinet. Dat gaat mogelijk vanavond of morgen naar De Jonge en zijn collega's. De ministersploeg moet er vervolgens een besluit over nemen en zal dat mogelijk later in de week toelichten. Tot nu toe heeft het kabinet de adviezen van het OMT steeds overgenomen.

Het kabinet vroeg het OMT vorige week om nog eens naar het nut van mondkapjes te kijken. De coronadeskundigen stonden steeds op het standpunt dat het dragen van mond- en neusbedekking niet helpt om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar de Tweede Kamer vond dat dit advies aan herziening toe was. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zei vrijdag dat het gebruik van mondkapjes buiten het openbaar vervoer voorlopig nog niet verplicht wordt.

Morgen is er in het provinciehuis in Utrecht een ingelaste vergadering van het Veiligheidsberaad. Daarin bespreken de 25 Nederlandse veiligheidsregio's bij elkaar, omdat de cijfers de afgelopen weken weer omhoog zijn gegaan. De bestuurders verwachten geen nationale maatregelen, maar willen maatregelen op regionaal niveau kunnen nemen. Amsterdam en Rotterdam bijvoorbeeld, willen een mondkapjesplicht in hun stad kunnen invoeren. Het OMT-advies over de mondkapjes zal bij het Veiligheidsberaad op tafel liggen.