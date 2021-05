Na slopend seizoen komt Abdelaziz op adem bij Oranje: 'De juiste oplossing'

Een samenvatting van het duel tegen Zweden is te zien op NOS.nl en in het late journaal van 23.30 uur op NPO 1.

Daarna ging Abdelaziz meteen door naar Kroatië voor de EK-kwalificatiewedstrijden met Oranje van vorige week. "Het is pittig. Mentaal, maar ook fysiek is het ook een lang seizoen geweest."

"Het is een slopend seizoen geweest", aldus Abdelaziz, die in juni begon aan zijn seizoen met de Italiaanse topclub Trentino Itas. Vanwege alle coronaperikelen eindigde dat seizoen twee weken gelden pas met de verloren Champions League-finale tegen het Poolse Zaksa Kedzierzyn-Kozle.

Het EK wordt van 1 tot en met 19 september gehouden in Polen, Tsjechië, Estland en Finland. De kwalificatiereeks bestaat uit twee ronden, de eerste ronde werd gespeeld in Kroatië. De tweede ronde is dit weekeinde in Apeldoorn.