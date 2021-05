Zeeuwse politie opent jacht op 'patserboten'

Watersporters op het Veerse Meer krijgen morgen een opvallend berichtje op hun telefoon. De politie vraagt hun daarin om een seintje te geven als ze een opvallend duur jacht zien varen. "Verdachte boot gezien? Tip ons!" staat in het bericht.

De politie Zeeland-West-Brabant zet de actie in om bijvoorbeeld jachten en waterscooters op te sporen die met misdaadgeld zijn betaald, meldt Omroep Zeeland. Het is voor zover bekend de eerste keer dat het publiek wordt gevraagd om informatie over watersporters te delen met de politie.

Volgens de politie zijn deze 'patserboten' een geliefd middel onder criminelen om (drugs-)geld wit te wassen. Tot nu toe ontbreekt een waterdicht systeem voor de registratie van jachten en is compleet onduidelijk hoe zo'n vaak peperdure boot betaald is. De Hiswa, de ondernemersorganisatie voor de watersport, pleit al geruime tijd voor een goed registratiesysteem, maar dat is er nog niet.

Mensenhandel en belastingontduiking

Het gaat de politie niet alleen om de aanpak van witwassers. "Tegelijk gebruiken criminelen patserboten voor het vervoer van drugs, mensenhandel, belastingontduiking en verzekeringsfraude, blijkt uit eerder onderzoek", zegt een politiewoordvoerder tegen BNDeStem.

De actie van morgen blijft niet alleen beperkt tot het Veerse Meer, ook in de plezierhavens in het westen van Brabant krijgen watersporters morgen een berichtje van de politie op hun telefoon.