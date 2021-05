Nadal neemt in Rome revanche op Zverev voor nederlaag in Madrid

Rafael Nadal is doorgedrongen tot de halve finales van het masterstoernooi in Rome. De negenvoudig toernooiwinnaar had twee uur nodig om Alexander Zverev met 6-3, 6-4 op de knieën te krijgen.

Nadal en Zverev hadden acht keer eerder tegen elkaar gespeeld. De Spanjaard won vijf confrontaties, maar de Duitser zegevierde de laatste drie keer, waaronder vorige week in de kwartfinales van het masterstoernooi in Madrid.

Nadal, die donderdag twee matchpoints overleefde tegen Denis Shapovalov, begon furieus op het Italiaanse gravel en nam met sterk spel meteen een 4-0 voorsprong. De Duitser knokte zich nog wel terug, maar hielp Nadal ook een handje door slechts één van zijn tien breekkansen te benutten.