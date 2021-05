5608 nieuwe besmettingen, IC-opnames dalen met 31 procent in een week

We moeten terug naar half maart voor een vergelijkbaar laag weekgemiddelde. Jaap van Dissel van het RIVM zei deze week in de Tweede Kamer dat hij verwacht dat vanaf nu de dalende lijn ook niet meer zo snel zal omslaan. Hij schreef dat toe aan de vaccinaties.

Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests ook: de voorbije zeven dagen werden gemiddeld 6220 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is een daling van 12 procent vergeleken met een week eerder.

In de ziekenhuizen nam de bezetting licht toe, na twee dagen van dalingen met meer dan honderd bedden per dag. Er liggen nu 2250 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2231), van wie 728 op de IC (gisteren: 733), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Het aantal opnames blijft sterk teruglopen - een belangrijke voorwaarde van het OMT en het kabinet om maandag definitief te beslisssen dat er verder kan worden versoepeld. Het aantal IC-opnames is de afgelopen zeven dagen met 31 procent gedaald ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Bij de ziekenhuisopnames gaat het om een afname van 12 procent.