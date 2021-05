Drager Willems-Orde Ken Mayhew (104) overleden

In het Britse Norfolk is de oudste drager van de Militaire Willems-Orde overleden. Kenneth George (Ken) Mayhew werd 104 jaar oud, laat het ministerie van Defensie weten.

De Brit Mayhew kreeg de hoogste Nederlandse militaire onderscheiding in 1946 voor zijn heldhaftige optreden tijdens de bevrijding van Zuid-Nederland. Hij was betrokken bij onder meer de bevrijding van Weert, Venray en het Brabantse Overloon. Nu hij is overleden, zijn er geen geridderde helden uit de Tweede Wereldoorlog meer in leven, weet 1Limburg.

D-Day

Bij de invasie op de Franse kust op 6 juni 1944, D-Day, was Mayhew commandant van een compagnie met dertien pantserrupsvoertuigen. Zijn eenheid landde op Sword Beach, nam een complex van twaalf bunkers in en bevrijdde het stadje Colleville-sur-Orne. Vervolgens rukte de compagnie via België op naar Nederland.

"Daar moesten we aansluiting zien te vinden met de troepen die waren geland bij Arnhem", zei Mayhew enkele jaren geleden in een interview in de Defensiekrant. Dat lukte niet, maar het bataljon vierde wel successen op de grens van Limburg en Gelderland. Weert, Venray en Overloon werden bevrijd in de tweede helft van september 1944.

Mayhew verdiende de hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding voor zijn heldhaftig optreden in die periode, bij het slaan van een bruggenhoofd over de Loobeek in Limburg. Hij raakte daarbij gewond.

Oorkonde per post

Toen hij na de bevrijding van Europa terugkeerde in Engeland, was de held weer even een gewone man. "Er moest gewerkt worden. Ik had een jong gezin", zei hij daar zelf over. In 1946 werd de reserve-majoor ontboden op de Nederlandse ambassade in Londen. Mayhew was echter nog herstellende van zijn verwonding en kreeg de Militaire Willems-Orde en bijhorende oorkonde in het ziekenhuis per post opgestuurd. "Je stond er verder niet bij stil, maar ik vond het destijds wel een geweldige eer", aldus Mayhew.

Mayhew was in 2019 nog in Venray bij de 75-jarige jubileumherdenking van de bevrijding van Venray en Overloon.

Er zijn nog drie dragers van de Militaire Willems-Orde: luitenant-kolonel Gijs Tuinman, majoor Marco Kroon en reserve-majoor Roy de Ruiter. Zij kregen de onderscheiding voor hun moedige optreden in Afghanistan: De Ruiter als Apachevlieger, Kroon en Tuinman voor hun inzet op de grond.