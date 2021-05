Andere Tijden krijgt in 2022 tien lange uitzendingen per jaar

Andere Tijden blijft behouden als televisieprogramma bij de Nederlandse Publieke Omroep. In een persbericht meldt omroep NTR dat het geschiedenisprogramma vanaf 2022 tien uitzendingen per jaar zal maken. Die worden uitgezonden om 20.25 uur op de maandagavond.

De NTR meldt dat gesprekken met de NPO ertoe hebben geleid dat de "continuïteit en kwaliteit" van het geschiedenisprogramma gewaarborgd blijft. Ook gaat de redactie documentaireseries maken die mede geschikt zijn voor streamingplatform NPO Start. Verder blijft de omroep lange en korte geschiedenisseries maken.

Per saldo krijgt Andere Tijden er uitzendtijd bij. De achttien afleveringen van 25 minuten op de late woensdagavond worden vervangen door tien uitzendingen van 50 minuten. NTR-mediadirecteur Willemijn Francissen zegt ervan overtuigd te zijn dat het programma hiermee klaar is voor de toekomst.

Het programma, dat al sinds 2000 bestaat en enkele honderdduizenden kijkers trekt, wordt sinds vorig jaar gepresenteerd door historicus Astrid Sy. Zij nam het stokje over van Hans Goedkoop, die twintig jaar het gezicht van het programma was. De presentatorenwisseling viel samen met een halvering van het aantal afleveringen, van 36 naar 18 per jaar.

Protest en petitie

Vorige week kwam naar buiten dat de NPO alle reguliere uitzendingen van het programma wilde schrappen, wat tot een storm van protest leidde. Een petitie voor behoud van Andere Tijden werd ruim 83.000 keer ondertekend.

De breed uitgesproken steun van de afgelopen week, van onder anderen politici, historici en geschiedenisdocenten, heeft de NTR en de redactie van Andere Tijden goed gedaan, zegt eindredacteur Marja Ros. Het plan om alle reguliere afleveringen te schrappen was "een zeer onaangename verrassing, maar gelukkig werd al snel duidelijk dat het niet de bedoeling was om de geschiedenisprogrammering als zodanig af te schaffen".

Een woordvoerder van de NPO laat weten dat er nooit sprake is geweest van het volledig verdwijnen van het programma, maar dat vorige week al direct is gezegd dat er naar een andere vorm zou worden gezocht, zoals specials. Door de vernieuwing hoopt de NPO meer jonge kijkers te trekken.

De NTR onderschrijft dat. "Het feit dat niet direct duidelijk was hoe een en ander zijn beslag zou krijgen, leidde tot onzekerheid, niet alleen bij de makers van Andere Tijden maar dus ook bij de kijkers", aldus NTR-directeur Francissen.

De vernieuwing zal in het tv-seizoen van 2022 worden doorgevoerd.