Fysieke tegenslag hordenspecialiste Visser op weg naar Spelen

Tegenslag voor atlete Nadine Visser in de aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio. De specialiste op 100 meter horden heeft op Hemelvaartsdag bij de Harry Schulting Games in Vught een hamstringblessure opgelopen.

Visser, begin deze maand nog deel uitmakend van het Oranje-kwartet dat bij de WK-estafette brons won op de 4x100 meter, moest haar race op de horden voortijdig afbreken. Hoewel over de ernst van de kwetsuur nog niet veel te zeggen viel, oogde ze aangeslagen. Een scan moet volgende week meer duidelijkheid verschaffen.

De 26-jarige Visser prolongeerde in maart haar Europese indoortitel op de 60 meter horden. Op de 100 meter horden eindigde de houdster van het Nederlands record (12,62) bij de WK van 2017 als zevende en twee jaar later als zesde.