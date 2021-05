Hamer: het werd tijd om met de inhoud te beginnen

De nieuwe informateur Hamer ontvangt maandag en dinsdag alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Later in de week zal ze ook praten met jongeren en ze is van plan ook gesprekken te voeren met sectoren die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis, kondigde ze vanmiddag aan. Hamer ziet haar werkzaamheden als de inhoudelijke start van de formatie. "Het werd ook tijd", voegde ze eraan toe.

Hamer sprak eerder vandaag met haar voorganger Tjeenk Willink. Die presenteerde een week geleden zijn eindverslag; zijn belangrijkste conclusie was dat de inhoudelijke formatie kan beginnen. Hij moest uitzoeken of er een weg is om uit de impasse te komen, die ontstond nadat de Kamer begin vorige maand een motie van afkeuring tegen VVD-leider Rutte had aangenomen.

Volgens Tjeenk Willink is er genoeg basis om verder te praten en sluiten de meeste partijen een nieuw kabinet onder leiding van Rutte niet uit. PVV, SP en Bij1 doen dat wel, en Partij voor de Dieren, Denk en BBB vinden zo'n kabinet niet geloofwaardig.

Urgentie

Hamer werd woensdag aangewezen door de Kamer: Haar verslag moet uiterlijk 6 juni klaar zijn. Hamer zei daarover dat ze "veel urgentie" voelt om zo snel mogelijk te werken. "Maar een datum is uiteindelijk maar een datum."

In de opdracht van de Kamer staat onder meer dat ze met voorstellen moet komen voor een nationaal herstelplan om Nederland uit de coronacrisis te helpen. Hamer zei dat daarover al veel adviezen zijn uitgebracht, onder meer door een denktank waarvan ze zelf voorzitter was.

Verder moet ze inventariseren welke andere grote thema's nu eerst moeten worden besproken. In haar opdracht staat ook dat ze moet kijken welke partijen met elkaar willen gaan onderhandelen.