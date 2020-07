Aangeslagen Sanne Wevers: 'Meld je, want de sport kan zo mooi zijn'

Sanne Wevers: 'Ik kan me niet vinden in het fysieke gedeelte van de beweringen' - NOS

Geschrokken en geëmotioneerd reageert turnster Sanne Wevers op de beschuldigingen aan het adres van haar vader, bondstrainer Vincent Wevers. "Het kwam heel hard binnen, ook in het gezin. De manier waarop het gebeurt, is heel vervelend", zegt Wevers, de olympisch kampioene op de balk. Daarmee wil ze niet zeggen dat mishandeling en vernedering niet voorkomt in de turnsport. Afgelopen zondag gaf voormalig turnster Joy Goedkoop een nieuwe dimensie aan het turnschandaal toen zij in Studio Sport de vader van de zusjes Wevers, Sanne en Lieke, beschuldigde. Hij zou zich volgens Goedkoop schuldig hebben gemaakt aan fysiek en mentale mishandeling. Ze vindt het moeilijk om te gaan met de situatie. Zichtbaar aangeslagen zegt ze: "Ook omdat ik de dochter van ben én de turnster die door hem is opgeleid. Ik kan me niet vinden in de beweringen die Joy heeft gedaan. Ik kan me niet vinden in het fysieke gedeelte. Ik denk dat het belangrijk is dat Vincent zijn verhaal naar buiten brengt en zijn reactie geeft. Dat is niet aan mij", aldus Wevers.

Quote Niet alles is koek en ei, nog steeds wordt daar aan gewerkt. Ik heb het vroeger net zo goed meegemaakt, dat waren andere topsporttijden. Sanne Wevers

Op geen enkele manier wil de turnster ontkennen wat er gaande is in de sport. "Slachtoffers moeten zich melden om te laten wat ze meemaken." Wevers benadrukt dat er een zorgvuldig onderzoek moet komen en dat de turnbond (KNGU) moet staan voor degene die een melding doet. "Alleen dan kunnen we zorgen dat we met z'n allen werken aan een beter klimaat", zegt ze.

Wevers tegen KNGU: 'Ga staan voor degene die melding maakt' - NOS

Wevers: "Ik kan niet praten over de breedtesport, daar heb ik totaal geen zicht op. Ik weet alleen dat we bij nationale momenten en bij Oranje al tien jaar aan een cultuursverandering werken. Niet alles is koek en ei, nog steeds wordt daar aan gewerkt. Ik heb het vroeger net zo goed meegemaakt, dat waren andere topsporttijden. Het waren spartaanse verhoudingen tussen coaches en turnsters." Ze roep turnsters op zich te melden, juist ook in de breedtesport. "Intern zijn we heel hard bezig met z'n allen. Maar we zijn nog niet waar we moeten zijn", aldus Wevers.

Sanne Wevers over de verklaring van de nationale turnploeg - NOS

Gisteravond kwam de nationale turnploeg met een gezamenlijke verklaring naar buiten. Op de sociale mediakanalen van de turnsters stond een en dezelfde tekst waarin de ploeg stelde zich niet te herkennen in het beeld dat momenteel geschetst wordt van de Nederlandse turnwereld. "We vinden het belangrijk als Oranjeselectie te laten weten dat we het heel erg vinden wat er naar buitenkomt. We leven mee met hun situatie, hopen dat ze het uiteindelijk een plekje kunnen geven", zegt ze. En dus kan Wevers niet vaak genoeg zeggen dat turnsters die hier mee te maken hebben of hebben gehad zich moeten melden. "Meld je, want de sport kan zo mooi zijn", zegt de turnster geëmotioneerd.