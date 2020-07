Criminele organisatie? De Mos en ondernemer Akyol begrijpen er niets van

Volgens justitie maken ze deel uit van "criminele organisaties", met zakenmensen en politici van de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep De Mos. Horeca-ondernemer Atilla Akyol en oud-wethouder Richard de Mos zijn er boos over.

Zeker: De Mos heeft Akyol in het verleden geholpen en andersom heeft Akyol de partij financieel gesteund. Maar dat gebeurde in alle openheid en van een voorkeursbehandeling voor zijn vriend was volgens De Mos geen sprake: "Ik neem de telefoon op voor iedereen."

'Haagse humor'

Wie wil weten hoe bekend De Mos is in Den Haag, hoeft slechts twee stappen op straat met hem te zetten. Op de stoep van zalencentrum Opera herkent de eerste passerende fietser hem meteen: "Hé Richard, ouwe pooier!!"

"Haagse humor", grinnikt De Mos. Eenmaal binnen in Akyols gigantische zalencomplex aan de rand van de Schilderswijk vat hij het zo samen: "De hele stad kent mij, en ik ken de halve stad."

Ombudspolitiek

De oud-PVV'er gelooft heilig in zijn "ombudspolitiek". Hij is een volksvertegenwoordiger die niet de hele dag in de stukken zit, maar overal zijn neus laat zien, aanspreekbaar is en wil helpen problemen van burgers en ondernemers op te lossen.

Zo leerde hij ook Atilla Akyol kennen, een succesvolle horecaondernemer die werd geboren in Turkije en opgroeide in Den Haag. Akyol wist naar eigen zeggen niet wat hij meemaakte toen hij De Mos in 2014 ontmoette en hem vertelde over zijn problemen met de gemeente. Tot die tijd was het stadhuis voor hem een ondoordringbare bureaucratie.

Bruidsparen

Richard de Mos bleek anders. Het oppositieraadslid kwam gelijk in actie. Akyol: "Ik zat met het punt dat als iemand vervelend deed in een van mijn zalen - kan altijd gebeuren met een half miljoen bezoekers per jaar - ik het risico liep dat meteen mijn hele centrum van de gemeente dicht moest. Niet alleen vervelend voor mij, maar vooral ook voor al die bruidsparen die hier hun feest vieren."

De Mos: "Ik heb de toenmalige wethouder benaderd en zo kreeg Atilla twee vergunningen. Zodat hij, als de ene werd ingenomen, door kon blijven draaien op de andere."

Verkiezingsbus

Die "frisse wind" was voor Akyol aanleiding om lid en donateur te worden van Groep De Mos. Tijdens de verkiezingscampagne van 2018 hing hij een partijspandoek van 14 meter aan zijn pui. Hij was een van de sponsors van de verkiezingsbus waarmee de flamboyante De Mos tijdens zijn campagne door de stad toerde. Zijn naam prijkte ook op de kandidatenlijst.

De campagne was uiterst succesvol: Groep de Mos werd met acht zetels de grootste partij. Maar er was van meet af aan ook kritiek op de Amerikaans aandoende stijl van de partij. Met name in 2017, toen De Mos een motie indiende om zalencentrum Opera een nachtvergunning te bezorgen. Een fel debat in de gemeenteraad volgde: dit was toch vriendjespolitiek? Toen Groep de Mos na de verkiezingen deel ging uitmaken van het college kwam die vergunning er ook daadwerkelijk, net als overigens voor vier andere centra met een oppervlakte van meer dan 1000 vierkante meter.