EK-voorselectie Jong Oranje: geen Koopmeiners en Gakpo, wel Stengs en Ihattaren

Er zitten geen grote verrassingen in de voorselectie van Jong Oranje voor de knock-outfase van het EK. Vaste waardes Teun Koopmeiners en Cody Gakpo ontbreken, want zij zijn door Frank de Boer opgenomen in de EK-voorselectie van het grote Oranje.

Dat hoeft niet te betekenen dat ze niet in actie komen op het EK voor Jong Oranje. Mocht De Boer het tweetal niet in zijn definitieve selectie opnemen, dan mag Jong Oranje-coach Erwin van de Looi alsnog van hen gebruikmaken.

Van de Looi, die deze week zijn contract in Zeist met twee jaar verlengd zag worden, heeft in zijn groep van 31 spelers plaats voor Mohamed Ihattaren, die een turbulent seizoen kent bij zijn club PSV. Voor de groepsfase van het jeugd-EK viel hij af na de voorselectie.