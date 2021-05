De Boer neemt Babel niet op in voorselectie Oranje, ook Robben ontbreekt

Bondscoach Frank de Boer heeft Ryan Babel niet opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor het EK. Babel is de opvallendste afwezige, hij werd in 2017 voor het laatst niet opgeroepen voor het Nederlands elftal.

Ook Arjen Robben ontbreekt op de lijst van 34 namen. Robben speelde afgelopen weekeinde bijna de hele wedstrijd mee bij FC Groningen en liet na afloop weten open te staan voor deelname aan het EK. "Zeg nooit nooit, maar op dit moment sluit ik het uit", zei De Boer afgelopen maandag al.

In de voorselectie zitten twee nieuwkomers: Cody Gakpo en Jurriën Timber. Anwar El Ghazi en Rick Karsdorp zitten voor het eerst sinds lange tijd weer bij de groep. El Ghazi werd in 2015 voor de laatste keer opgeroepen, Karsdorp in 2017.