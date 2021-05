Ewan zet handtekening onder vijfde zege in Giro • Dumoulin in olympische selectie

De jonge Zwitser Gino Mäder gisteren ook de bergtrui over van Vincenzo Albanese. Maar het belangrijkste was natuurlijk de ritzege. De laatste honderden meters waren zenuwslopen voor de Zwitser, die in Parijs-Nice in de laatste meters nog voorbij gesneld door Primoz Roglic.

Dat speelde zeker een rol, bekende Mäder na afloop. "In de laatste kilometer dacht ik aan Parijs-Nice. Dit gaat toch geen Parijs-Nice 2.0 worden. Pas in de laatste meters begon ik erin te geloven, vooral omdat er geen Rogla in de race is."

Bekijk de rit in Parijs-Nice, waarin het in extremis nog mis ging voor Mäder.