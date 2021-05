Ewan zet handtekening onder vijfde zege in Giro • Dumoulin in olympische selectie

Een leuk statistiekje over Simon Pellaud. De Zwitserse Colombiaan (of Colombiaanse Zwitser) maakte vorig jaar zijn debuut in de Giro en reed tot en met vandaag 24 etappes-in-lijn (dus uitgezonderd tijdritten).

Van die 24 ritten koos hij 8 keer voor de aanval. Een op de drie dus. Daar kun je je Zwitserse uurwerk op gelijk zetten.

Deze Giro is Pellaud al voor de derde keer in de aanval getrokken en hij leidt inmiddels ook in het Fuga-klassement (een nevenklassement voor de renner met de meeste vluchtkilometers). Medevluchter Umberto Marengo is ook al voor de derde keer op pad, maar reed 23 kilometer minder op kop dan Pellaud.

Kopgroep: Simon Pellaud (Androni), Umberto Marengo (Bardiani) en Mark Christian (EOLO-Kometa).