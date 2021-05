Synchroonzwemmende tweeling De Brouwer ook met vrije oefening vijfde op EK

De synchroonzwemsters Bregje en Noortje de Brouwer zijn bij de EK in Boedapest ook met hun vrije oefening als vijfde geëindigd. De zussen kwamen donderdag ook al tot die klassering met hun technische oefening.

De 22-jarige Brabantse tweeling was met 86,866 in de kwalificatie eveneens vijfde geworden. Nu deden ze er met 88,300 punten nog een schepje bovenop, maar een hogere positie in de eindstand leverde dat niet op. Met hun score, andermaal een persoonlijk record, bleven ze 2,567 punten van een medaille verwijderd.

"We zijn enorm tevreden", keek Bregje de Brouwer terug op de optredens in het Hongaarse bad. "Het was de eerste wedstrijd na een lange periode, maar we zijn heel erg blij met de de scores."

'Benieuwd naar volgende maand'

Het duo hoopt zich volgende maand te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio. Het kwalificatietoernooi is van 10 tot en met 13 juni in Barcelona, waar een plaats in de topzeven in de geschoonde lijst vereist is.

"We hebben nu gezien hoe we er in Europa voor staan", aldus Noortje de Brouwer. "Het ging boven verwachting eerlijk gezegd. Goed voor het zelfvertrouwen. We zijn erg benieuwd hoe we het volgende maand gaan doen."

Twaalfde EK-titel

Het goud in de Hongaarse hoofdstad was net als donderdag voor de Russinnen Svetlana Kolesnitsjenko en Svetlana Romasjina. Voor vijfvoudig olympisch kampioene Romasjina is het al de twaalfde Europese titel. Het zilver ging naar Marta Fiedina en Anastasija Savtsjoek uit Oekraïne (94,333) en de Oostenrijkse zussen Anna-Maria en Eirini-Marina Alexandri (90,867) pakten het brons.