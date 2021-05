Reünie-show van sitcom Friends opgenomen en op 27 mei te zien

De langverwachte reünie-show van de sitcom Friends is opgenomen en de acteurs die het zestal vrienden spelen, zijn op 27 mei te zien bij HBO Max. De streamingdienst zegt dat er voor de aflevering geen script is gebruikt en dat die is opgenomen in een studio in Burbank, bij Hollywood.

In de jaren 90 en begin jaren 00 was Friends een razend populaire serie. Afleveringen begonnen altijd met 'The one where' of 'The one with'. In de trailer van de reünieversie staat 'The one where they get back together':