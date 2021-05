Libanon verliest kwart van elektriciteitsvoorziening

Een Turkse energieleverancier heeft twee drijvende energiecentrales die in Libanon zijn aangemeerd, stilgelegd omdat het land de rekeningen niet betaalt.

Daar komt bij dat de Libanese justitie beslag op de schepen heeft gelegd in verband met een corruptieonderzoek. Het bedrijf pikt dat niet en eist dat het onderzoek stopt.

De schepen zijn samen goed voor een kwart van de Libanese elektriciteitsproductie. De verwachting is dat de toch al gebrekkige stroomvoorziening verder instort.

Dreigement

De eigenaar van de schepen, het Turkse bedrijf Karadeniz, dreigde afgelopen weekend al met het stilleggen van de elektriciteitsproductie. Volgens het bedrijf zijn de rekeningen voor de stroomleveranties al achttien maanden niet betaald. De betalingsachterstand is volgens een bron van persbureau Reuters tot meer dan 80 miljoen euro opgelopen.

Libanon kan de rekeningen vermoedelijk niet betalen, omdat het land al dik een jaar in een ongekend diepe politieke en economische crisis verkeert. Daar kwam vorig jaar de coronacrisis bovenop en de explosie die de haven en een deel van de binnenstad van Beirut verwoestte.

Daarnaast is Karadeniz woedend dat de Libanese justitie beslag heeft gelegd op de schepen. De aanleiding daarvoor is een uitzending deze week van een Libanese tv-zender, waarin werd gezegd dat het afsluiten van het contract voor de elektriciteitslevering met corruptie gepaard is gegaan. Karadeniz ontkent dat.

Diepe crisis

Stroomstoringen waren voor het uitbreken van de crisis al een groot probleem, mede door corruptie. "Al sinds het eind van de burgeroorlog (1975-1990) is het in Libanon slecht geregeld met de elektriciteitsvoorziening", zegt correspondent Daisy Mohr. "Dagelijks valt het uit en dat zal nu alleen maar erger worden."

Bedrijven en particulieren die het kunnen betalen, laten gemeenschappelijke generatoren draaien als de stroom weer eens uitvalt. "Maar die generatoren draaien op brandstof en ook daar is gebrek aan", zegt Mohr. "De afgelopen dagen stonden er lange rijen bij de benzinestations. De verwachting is dat het in Libanon nog donkerder wordt dan het al was."