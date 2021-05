Israël meldt aanvallen met tanks op tunnelnetwerk Hamas

Israëlische tanks hebben vanochtend het noorden van Gaza onder vuur genomen, meldt het leger van Israël op Twitter. De tanks stonden opgesteld nabij de grens met de Gazastrook en werden samen met vliegtuigen ingezet om een tunnelnetwerk te vernietigen van Hamas, de groepering die sinds 2007 aan de macht is in Gaza. De aanvallen duurden volgens het leger zo'n veertig minuten.

Daarmee houdt het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden aan. Afgelopen nacht hebben het Israëlische leger en militante Palestijnen voor de vierde nacht op rij over en weer aanvallen uitgevoerd.

Bij de Palestijnse raketaanvallen op Israël viel zeker één zwaargewonde. Vijf raketten kwamen neer op de stad Asjkelon, niet ver van de Gazastrook. Een daarvan raakte een wooncomplex. In totaal zijn er in Israël nu zeven doden gevallen. Het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zegt dat er de afgelopen dagen zeker 119 Palestijnen zijn omgekomen, onder wie 31 kinderen en 19 vrouwen.

Verwarring

Afgelopen nacht was er verwarring over de start van een mogelijk grondoffensief door Israël. Uit een tweetje van het Israëlische leger trokken internationale persbureaus de conclusie dat het grondoffensief was begonnen. AFP meldde dat ook bevestigd te hebben gekregen van een legerwoordvoerder. Later sprak het leger van een "intern communicatieprobleem" en bleek dus dat Israëlische tanks Gaza vanaf de grens onder vuur hadden genomen.

De bewuste tweet: