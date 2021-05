Oranje-voorselectie bekend: Karsdorp, Gakpo, Timber en El Ghazi opvallende namen

Feyenoord heeft in Frank Boer een nieuwe teammanager gevonden.

Wie niet goed leest, zou zomaar denken dat onze huidige bondscoach van baan is gewisseld, maar niets is minder waar. Boer is de opvolger van Bas van Noortwijk, die met pensioen gaat.

Feyenoord wilde Raemon Sluiter in februari graag als teammanager aan zich binden, maar de tenniscoach bedankte voor die eer.