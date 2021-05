Kluivert vervangt zieke Hiddink bij Curaçao • Ajacied Antony naar Olympische Spelen

Er zitten geen grote verrassingen in de voorselectie van Jong Oranje voor de knock-outfase van het EK. Vaste waardes Teun Koopmeiners en Cody Gakpo ontbreken, want zij zijn door Frank de Boer opgenomen in de EK-voorselectie van het grote Oranje.

En als er een speler moet worden uitgepikt, dan is Mohamed Ihattaren misschien nog wel de meest opvallende naam. De PSV'er kent een turbulent seizoen, komt weinig aan spelen toe, maar is dus wel in beeld bij bondscoach Erwin van de Looi.

Teun Koopmeiners en Cody Gakpo zijn de vaste waarden van Jong Oranje, maar hebben een EK-voorselectie op zak voor het A-team van Oranje.

Nederland speelt op maandag 31 mei in het Hongaarse Boedapest de kwartfinale tegen Frankrijk.

