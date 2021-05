PEC-voetballer Van Wermeskerken opent sushirestaurant: 'Wil Japanse cultuur delen'

Vroeger hadden voetballers een sigarenwinkel of een sportzaak. Tegenwoordig brengen ze muziek uit of beginnen ze hun eigen sushirestaurant, zoals PEC-verdediger Sai van Wermeskerken. "Ik wil een brug bouwen tussen Nederland en Japan", vertelt hij bij de opening van zijn afhaalrestaurant in Zwolle.

PEC-voetballer Van Wermeskerken opent sushirestaurant: 'Ik wil de Japanse cultuur delen' - NOS

De 26-jarige Van Wermeskerken heeft een Japanse moeder en een Nederlandse vader. Dat verklaart een hoop, maar er is meer. Hij werd in 1994 geboren in Maastricht, maar vertrok op zijn tweede met zijn ouders naar Japan. Tien jaar later bezocht hij zijn familie in Brabant. De twaalfjarige Van Wersmeskerken was toen al helemaal gek van voetbal. Hij mocht in de vakantie meetrainen met de jeugd van FC Dordrecht en NEC en wist vanaf dat moment zeker dat hij ooit wilde terugkeren naar Nederland om hier te voetballen. Op zijn achttiende maakte hij werk van zijn droom. Hij liet een filmpje met wat acties op het Japanse voetbalveld in elkaar sleutelen, maakte zijn cv in orde en mailde zo ongeveer elke voetbalclub in Nederland. Bij Dordrecht waren ze de jonge Japanner nog niet vergeten. Gebarentaal met opa Van Wermeskerken ging het avontuur aan en trok naar zijn geboorteland, waar hij bij zijn Nederlandse opa introk. Hij sprak alleen Japans, opa alleen Nederlands. En dus bleef gebarentaal over als communicatiemiddel. Zo ook op bij Jong Dordrecht, al pikte Van Wermeskerken de voetbaltaal snel op. Via het eerste elftal verdiende hij in 2017 een transfer naar SC Cambuur. In de zomer van 2019 haalde PEC Zwolle hem daar transfervrij op. Sindsdien is hij gelukkig in Zwolle en spreekt hij een aardig woordje Nederlands.

In de keuken van zijn filiaal in Zwolle - NOS

"Ik houd van de openheid hier", vertelt de 26-jarige voetballer vanuit zijn sushifiliaal. "Mijn vader is dus Nederlands en het maakt niet uit waar hij is, hij spreekt altijd wel iemand aan. Dan vraag ik aan hem of dat een vriend van hem is en dan vertelt hij dat het pas de eerste keer is dat hij diegene spreekt!" "Dat maakt voor Nederlanders niets uit. Iedereen is hier open en vriendelijk. En het maakt niet uit hoe jong of oud je bent, je spreekt met elkaar op een manier waarop het lijkt dat je elkaar al veel vaker hebt gesproken. In Japan is dat wel anders", aldus Van Wermeskerken. Goede shock "Respect is mooi en belangrijk, maar soms kan het ook niet iets te veel zijn. Dat is soms zo in Japan, waar je meer afstand voelt tussen de mensen. Daarom is het voor Japanners soms best een shock om in Nederland te komen. Maar voor mij was het een goede shock."

Een jonge Sai helemaal in het oranje gestoken - NOS

Een wand van het restaurant in Zwolle - eerder opende hij al een filiaal in Leek - is bedekt met een enorme foto van Van Wermeskerken in het shirt van PEC. Sinds kort is hij met zijn sushiketen ook sponsor geworden van de club en prijkt hij op de boarding. Zijn medespelers noemen hem tegenwoordig gekscherend het zakenmannetje. De foto is trouwens gemaakt in betere tijden. De voetballer, dit seizoen goed voor 22 basisplaatsen, raakte drie maanden terug zwaar geblesseerd op de training. Momenteel revalideert hij in Zeist van zijn knieblessure, die hem nog wel even aan de kant blijft houden. Kort voor de blessure verlengde Van Wermeskerken zijn contract bij PEC tot de zomer van 2023, al reikt zijn ambitie verder dan dat. Hij speelde al jeugdinterlands voor Japan en hoopt er tijdens het WK van 2022 in november en december in Qatar te staan.

Namens PEC Zwolle in duel met AZ'er Owen Wijndal - Pro Shots