Terugblik op degradatie ADO Den Haag: grote aankopen leverden simpelweg niet

Youness Mokhtar (ADO) baalt - AFP

ADO Den Haag verdwijnt na dertien jaar uit de eredivisie. De ploeg van trainer Ruud Brood verloor op de voorlaatste speelronde met 4-1 van Willem II, waardoor degradatie onafwendbaar werd. Vorig seizoen hing ADO al aan een zijden draadje, maar doordat de competitie voortijdig werd beëindigd vanwege het coronavirus, bleef de club in de eredivisie. De KNVB besloot geen clubs te laten promoveren of degraderen.. De Haagse beleidsbepalers wilden er afgelopen zomer alles aan doen om de herkansing met beide handen aan te grijpen. Onder aanvoering van Martin Jol werd flink geïnvesteerd. Maar hoeveel geld er ook in de selectie werd gestoken, de resultaten bleven uit. En dat leidde vroeg in het seizoen al tot het ontslag van de gekrenkte Aleksandar Rankovic.

8 februari 2021: Martin Jol presenteert Nasser El Khayati - Pro Shots

Jonge talenten en ervaren spelers. Alles werd geprobeerd. Maar aan het eind van de rit staat ADO Den Haag met lege handen. Jol is inmiddels vertrokken. Het aantal gemaakte doelpunten zegt alles: ADO maakte slechts 27 doelpunten in 33 duels. Ter vergelijking: de topscorer van de eredivisie, Georgios Giakoumakis van VVV, maakte er in zijn eentje 26. Tot teleurstelling van de Haagse leiding leverden de grote aankopen de afgelopen maanden simpelweg niet. De cijfers doen pijn aan de ogen.

Nasser El Khayati: 10 duels, 2 goals In de winterstop leek ADO Den Haag een goede zet te doen door oud-topscorer Nasser El Khayati, in het seizoen 2018/2019 nog goed voor 20 goals in 35 duels voor ADO, binnen te halen. De 31-jarige aanvaller kwam alleen op 2 mei in de gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord tweemaal tot scoren. "Ik besef de degradatie nog niet helemaal. ADO is mijn club, dus ik moet dit even verwerken", aldus El Khayati, die illustratief in de degradatiewedstrijd tegen Willem II een strafschop miste.

El Khayati: 'Kan me niet voorstellen hoe zwaar dit is voor de achterban' - NOS

Younness Mokhtar: 9 duels, 0 goals Net als El Khayati kon ook de ooit zo gevreesde Youness Mokhtar geen potten breken bij ADO. De aanvaller arriveerde in de winterstop, maar de dreiging en impact die de kampioen van de Major League Soccer (vorig jaar met Columbus Crew) ooit had bij onder meer PEC Zwolle en FC Twente, hebben ze in Den Haag niet gezien. Daryl Janmaat: 4 duels, 0 goals De ervaren Daryl Janmaat leek voor ADO met al zijn Premier League-ervaring een meesterzet. Er waren echter bij zijn komst in januari twijfels over de fitheid van de 34-voudig international en die bleken niet ongegrond. Na zijn spetterende debuut, een 1-0 zege bij RKC Waalwijk, raakte Janmaat in zijn tweede ADO-duel geblesseerd aan zijn knie. Hij kon ADO daardoor niet op het veld steunen in de degradatiestrijd. Gianni Zuiverloon: 7 duels, 0 goals Nog een ervaren speler die door blessureleed nauwelijks een rol van betekenis kon spelen voor ADO. De clubloze Zuiverloon kwam in november naar Den Haag, maar had veel tijd nodig om weer op niveau te komen. Pas in de slotduels van het seizoen vond Zuiverloon , die met Jong Oranje in 2007 Europees kampioen werd, zijn draai. Hij speelde regelmatig, maar toen was het in feite al te laat.

Zuiverloon: 'Het is klote, teleurstellend, droevig. Alles eigenlijk' - NOS