De Boer heeft hoofdbrekens over EK-selectie, maar over wie eigenlijk?

Frank de Boer - ANP

De eredivisie zit er bijna op en ook in de ons omringende landen lopen de competities op hun eind. Het Europees kampioenschap komt steeds dichterbij en daarmee ook het moment dat de selecties bekendgemaakt worden. Vandaag komt bondscoach Frank de Boer met zijn voorselectie voor het EK. Maandag 24 mei verzamelen de spelers zich in Zeist en twee dagen later, aan het eind van het mini-trainingskamp, maakt De Boer zijn definitieve selectie bekend. De bondscoach bekende afgelopen weekeinde nog dat hij wel degelijk hoofdbrekens heeft over bepaalde spelers. Maar over wie eigenlijk? Een blik op de selectie leert dat er weinig ruimte is voor verrassingen. Drie keepers: twee lijken zeker Over de drie keepers is weinig discussie. Jasper Cillessen (Valencia) en Tim Krul (Norwich City) zijn zekerheidjes. De Boer gunde Marco Bizot (AZ) eind 2020 zijn eerste speelminuten in Oranje in het oefenduel met Spanje (1-1), maar die zou zijn plek weleens kunnen verliezen aan Maarten Stekelenburg.

Maarten Stekelenburg - AFP

De 37-jarige routinier is, geholpen door de schorsing van André Onana, bezig aan zijn tweede jeugd bezig bij Ajax. De 23-jarige Justin Bijlow van Feyenoord valt daarmee met Bizot buiten de boot. Negen verdedigers: Geen Van Dijk, genoeg kwaliteit Woensdag maakte Virgil van Dijk zelf bekend dat het EK voor hem te vroeg komt. De afwezigheid van de aanvoerder en steunpilaar zal zich laten voelen, al hield De Boer al lange tijd rekening met het scenario dat Van Dijk niet op tijd hersteld zou zijn van zijn zware knieblessure. Ondanks Van Dijks afwezigheid kan De Boer kan nog altijd putten uit een arsenaal aan topspelers. Denk aan kersvers Italiaans kampioen Stefan de Vrij (Internazionale) en Matthijs de Ligt, die inmiddels onomstreden is bij Juventus. Nathan Aké is hersteld van een hamstringblessure en heeft inmiddels zijn eerste wedstrijden weer gespeeld bij grootmacht Manchester City.

Nathan Aké (Manchester City) - AFP

Op de flanken lijken Owen Wijndal (AZ), Patrick van Aanholt (Crystal Palace) en Denzel Dumfries (PSV) zeker van het EK. De Boer moet alleen een knoop doorhakken wie hij met Dumfries laat concurreren om de plek als rechtervleugelverdediger: Kenny Tete (Fulham) of Hans Hateboer (Atalanta)? Hateboer overtuigde nog niet in Oranje en ontbrak de laatste drie interlands vanwege een blessure. En ook Tete, die deze week met Fulham degradeerde uit de Premier League, is niet onomstreden. De Boer is gecharmeerd van de duelkracht van Tete en nam het afgelopen zondag bij ESPN nogmaals op voor de vleugelverdediger. De enige verrassing zou Rick Karsdorp (AS Roma) kunnen zijn, maar de voormalig Feyenoorder schatte zijn kansen onlangs nog laag in.

Quote Als alles goed blijft gaan, dan kan hij op 28 mei aansluiten. Frank de Boer over Daley Blind

Ook Joël Veltman (Brighton & Hove Albion) kan op rechts spelen en bovendien geldt zijn defensieve veelzijdigheid als een pré. Dat geldt in nog grotere mate voor Daley Blind, die normaal gesproken basisspeler is in Oranje, maar in het WK-kwalificatieduel met Gibraltar een enkelblessure opliep. Vorige week vierde Blind de 35ste landstitel met Ajax met krukken langs het veld. Toch heeft De Boer goede hoop dat hij tijdens het EK over Blind kan beschikken. "Zo wat ik nu hoor, ligt hij voor op schema. Als alles goed blijft gaan, dan kan hij op 28 mei aansluiten."

30 maart: Daley Blind loopt een blessure op in Gibraltar - ANP

Zes middenvelders: De Boer houdt vast aan Van de Beek Frenkie de Jong (FC Barcelona) is de spil waar alles om draait op het middenveld. En natuurlijk is ook Georginio Wijnaldum (Liverpool), aanvoerder van Oranje bij afwezigheid van Van Dijk, een zeker van zijn plaats in de selectie. Voor de derde plek op het middenveld komen normaal gesproken Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Ajax) en Davy Klaassen (Ajax) in aanmerking. En ook Donny van de Beek (Manchester United) staat niet ter discussie, maar Van de Beek speelt weinig bij zijn club. Bij United kwam hij in de Premier League nog niet tot vijf basisplaatsen dit seizoen. De Boer onderkende dat afgelopen weekeinde bij ESPN, maar het lijkt er niet op dat hij de voormalig Ajacied zal laten vallen.

Donny van de Beek zit op de bank bij Manchester United - Pro Shots

Teun Koopmeiners (AZ) zou ook in aanmerking kunnen komen voor de Oranje-selectie. In april liet De Boer hem echter buiten de ploeg, zodat hij de groepsfase van het EK onder 21 kon spelen. Het lijkt aannemelijk dat hij vanaf 31 mei ook de kwartfinales van dat jeugd-EK speelt, al is het niet uitgesloten dat hij daarna nog aansluit bij het grote Oranje. Tonny Vilhena (Krasnodar) speelde op 19 november 2018 in het Nations League-duel zijn laatste minuten in Oranje. Onder De Boer komt hij niet meer in de plannen voor. Dat geldt ook voor Davy Pröpper, die dit seizoen mede door blessures amper in actie kwam voor Brighton. Ook voor Kevin Strootman (Genoa) is het EK heel ver weg. Na de Nations League-wedstrijd van Oranje in en tegen Italië (1-1), hakte De Boer de knoop door en besloot hij Strootman ondanks zijn "waarde in de kleedkamer" niet meer te selecteren. Zeven aanvallers: Depay de leider Die waarde als mentor voor de jonge spelers is een van de redenen dat De Boer zweert bij aanvaller Ryan Babel (Galatasaray), die deze week zijn waarde op het veld bewees in de bloedstollende Turkse titelstrijd. In de aanval van Oranje is Memphis Depay (Olympique Lyonnais) de onomstreden leider, om de overige plekken in de basis wordt het dringen. Donyell Malen (PSV) en Calvin Stengs (AZ) zijn de spelers van de toekomst, Steven Berghuis (Feyenoord) en Luuk de Jong (Sevilla) overtuigden misschien niet altijd bij hun club, maar stelden in Oranje niet teleur. En dat kun je misschien ook zeggen van Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur).

Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur) - AFP

Wat voor Van de Beek geldt, geldt ook voor Bergwijn. De voormalige PSV'er is sinds begin februari zijn basisplaats kwijt in Londen en heeft in de Engelse competitie dit seizoen zelfs nog niet gescoord. Een alternatief in de aanval is PSV-talent Cody Gakpo. De Eindhovenaar leidde Jong Oranje eind maart op het EK naar een 6-1 zege in het beslissende groepsduel met Hongarije en trok die lijn door bij PSV. Gakpo is nadrukkelijk in beeld bij De Boer en een eerste oproep voor Oranje lijkt nabij. AZ-spits Myron Boadu werd na zijn debuut in november 2019, dat hij opluisterde met een doelpunt, niet meer geselecteerd voor Oranje. Voor hem lijkt het EK ver weg. De joker: Weghorst, of misschien Robben? En dan is er nog een plek voor een joker in de Oranje-selectie. De kans is groot dat dat toch Wout Weghorst wordt. De lange centrumspits maakte al twintig goals in de Bundesliga voor Wolfsburg. De Boer: "Het is knap wat hij ook dit jaar weer heeft laten zien."

Wout Weghorst - ANP

Of schudt de bondscoach een echte joker uit zijn mouw? Een joker, die alle voetballiefhebbers op de wereld zal doen opkijken? Arjen Robben zette afgelopen zondag zelf de deur naar Oranje weer op een kier. Een dag later maakte De Boer snel duidelijk dat de ervaren vleugelaanvaller vooralsnog niet in zijn plannen voorkomt. "Ik ben superblij dat Arjen weer aan het spelen is, vooral voor hemzelf. Als je hem na afloop ook zag: dit is topsport op zijn allermooist. Maar we moeten het ook wel in perspectief zien." 3 + 9 + 6 + 7 + 1 = 26 Als De Boer vasthoudt aan zijn vertrouwde groep en bovendien kiest voor Weghorst, dan heeft hij zijn EK-selectie van 26 spelers al rond. En dat zijn er al drie meer dan normaal, want vanwege de risico's van het coronavirus en de zwaardere belasting die de voetballers deze periode ondergingen, stemde de UEFA in met het verzoek vanuit meerdere landen om de vaste groep voor de titelstrijd uit te breiden tot 26. Hoe ziet het programma eruit? Het Nederlands elftal komt op maandag 24 mei bij elkaar in Zeist. Oranje zal daar in combinatie met Jong Oranje drie dagen trainen. Woensdagochtend is de laatste training van de driedaagse bijeenkomst. Na de lunch gaan de spelers naar huis. En dan, tegen 16.00 uur, wordt de definitieve selectie bekend.

Bekijk hieronder de vermoedelijke EK-selectie van bondscoach Frank de Boer (26 spelers):