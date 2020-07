Kraan glijdt in zinkgat Kerkrade, bouwvakker gewond

Bij werkzaamheden aan een verzakking in Kerkrade is een kraan in een zinkgat gegleden. Daarbij is een persoon gewond geraakt. De verzakking is ontstaan door een oude mijnschacht.

Het incident op de Franciscanerstraat gebeurde aan het begin van de middag. Volgens 1Limburg is het gat tijdens de werkzaamheden groter geworden en is de kraan daardoor weggegleden.

Afgelopen donderdag verzakte de Franciscanerstraat in Kerkrade over een aantal meter. Tachtig bewoners moesten tijdelijk hun huis uit, een woning raakte onbewoonbaar.

Onder de Kerkraadse grond bevindt zich een netwerk van oude mijnschachten.