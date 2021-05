'Reders cruiseschepen willen vaccinatiebewijs' • Politie grijpt in bij feest in Deventer

Het Residentie Orkest uit Den Haag speelt vanavond de Vijfde van Beethoven als fieldlab. Met de fieldlab-proeven wordt uitgezocht hoe evenementen ondanks het coronavirus veilig kunnen plaatshebben. Van de ruim duizend stoelen in het Zuiderstrandtheater in Scheveningen is 80 procent beschikbaar voor geteste, niet-kwetsbare belangstellenden.

Het publiek in het Zuiderstrandtheater wordt verdeeld in twee groepen: degenen die op de begane grond zitten en degenen die op het balkon mogen plaatsnemen. De belangstellenden worden in groepjes om de tien minuten naar binnen gelaten. Zolang ze hun plek niet hebben ingenomen, moeten ze een mondkapje dragen.