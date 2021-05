Iets hogere ziekenhuisbezetting, IC's wat leger • Canarische eilanden en Ibiza gaan 'open'

Moet Nederland ook kinderen van tussen de 12 en 16 jaar vaccineren? Patricia Bruijning, epidemioloog en kinderarts van het UMC Utrecht, ziet er wel heil in. "In eerste instantie kan het nuttig zijn voor een kleine groep kwetsbare kinderen", zegt Bruijning in het NOS Radio 1 Journaal, maar volgens haar is Nederland er nu nog niet aan toe om alle kinderen te vaccineren. "Het is nog te onzeker of dat überhaupt nuttig is", zegt Bruijning.

Ze noemt Israël als voorbeeld, waar besmettingen bij kinderen nauwelijks meer voorkomen nu een groot deel van de volwassenen is gevaccineerd. "We moeten gewoon kijken hoe het virus zich verder ontwikkelt. Als het virus weer de kop opsteekt, zou het kunnen dat het vaccineren van kinderen nodig is om het virus onder controle te krijgen."

Het vaccineren van kinderen kan ook nuttig zijn voor het zogenoemde 'cocooning', zegt de epidemioloog. "Dan vaccineer je de mensen rondom een persoon bij wie de vaccins minder goed aanslaan. Bijvoorbeeld mensen die een zware chemokuur ondergaan."

De Verenigde Staten en Canada hebben het Pfizer-vaccin voor tieners al goedgekeurd. Toezichthouder EMA buigt zich de komende weken over de goedkeuring voor de Europese Unie.