Gevaccineerden in de VS hoeven geen mondkapje op • 'Reders cruiseschepen willen vaccinatiebewijs'

Amerikanen die volledig gevaccineerd zijn tegen corona, hoeven in de meeste gevallen geen afstand meer te houden en geen mondkapje te dragen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het CDC, het Amerikaanse RIVM. Alleen in drukke binnenruimtes is een mondkapje na vaccinatie nog wel verplicht. Het gaat dan bijvoorbeeld om bussen, vliegtuigen en ziekenhuizen.

President Biden nam zijn mondkapje af in het Oval Office toen de nieuwe richtlijn werd aangekondigd. De president sprak van "een grote dag voor Amerika". Hij riep niet gevaccineerde landgenoten op de gezichtsmaskers vooral wel te blijven dragen, maar zei ook dat het niet de bedoeling was mensen die dat niet doen te laten arresteren.

Het aantal coronagevallen is flink gedaald in de VS, het cijfer staat nu op het laagste niveau sinds september. Dankzij de intensieve vaccinatiecampagne zijn 117 miljoen Amerikanen volledig gevaccineerd. Nog eens 37 miljoen Amerikanen hebben een eerste prik gehad.