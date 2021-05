Geen mondkapje meer voor gevaccineerden in VS • Petitie tegen Spelen in Japan 350.000 keer getekend

De cruisewereld pleit voor een vaccinatiebewijs voor reizigers die een cruise boeken, schrijft De Telegraaf. De grotere maatschappijen organiseren nu cruises waarbij alleen mensen die geprikt zijn aan boord mogen. Een negatieve coronatest biedt geen toegang. "Dat heeft vooral te maken met overheden en de onzekere situatie. Het is wat mij betreft geen beleid voor de lange termijn. Het is namelijk niet iets wat wij zelf willen", aldus Nico Bleichrodt van de Holland America Line.

Een vaccinatieplicht is voor veel branches een taboe, omdat het mensen die geen vaccinatie willen, buitensluit. In sommige landen levert de plicht al juridische problemen op, maar in het geval van de cruisescheepvaart stonden overheden er juist op dat de plicht werd ingevoerd. Die willen daarmee garanderen dat er geen corona-uitbraak op een vol cruiseschip plaatsvindt, wat tot problemen leidt in havens of tot een quarantaine-verplichting voor een schip op volle zee.

Topman Harry Sommer van Norwegian Cruise Lines zegt tegen de Telegraaf dat reizigers zich niet laten afschrikken door de vaccinatieplicht. De aangekondigde cruises waren al snel uitverkocht. Voordeel voor de cruisebranche is dat de doelgroep vaak ouder is en dus als eerste is gevaccineerd.