Rusland stuurt filmploeg en Japanse miljardair naar ISS

Rusland heeft bekendgemaakt later dit jaar een actrice en een regisseur naar het ISS te gaan sturen. De twee gaan meewerken aan de eerste echte film die in de ruimte wordt opgenomen.

Moskou zoekt naar manieren om zijn ruimtevaartprogramma een boost te geven. Met de film lijkt het Russische ruimtevaartagentschap Roskosmos de VS de loef af te willen steken. NASA bevestigde vorig jaar dat het samenwerking had gezocht met acteur Tom Cruise om een film te maken in het internationale ruimtestation.

Een Russische staatscommissie heeft de kandidaten geselecteerd voor de film met de titel Uitdaging. De gekozen actrice is de 36-jarige Joelia Peresild, die in tientallen Russische films en series heeft gespeeld. De regisseur is de Klim Sjipenko (37), die onder meer een film maakte over de redding van een Russisch ruimtestation in de jaren 80. Ook tv-kanaal Channel One Russia is bij het filmproject betrokken.