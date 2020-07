Teunissen moet Italiaanse wedstrijden laten schieten

Mike Teunissen moet de herstart van het wielerseizoen aan zich voorbij laten gaan. De renner van Jumbo-Visma, vorig jaar nog de eerste geletruidrager in de Tour de France, kampt met een knieblessure.

Teunissen ging onderuit tijdens een trainingsrit in het Franse Tignes. Het was geen zware valpartij, maar een scan wees uit dat hij het gewricht rust moet gunnen. Daardoor mist hij Strade Bianche van aankomende zaterdag, maar ook Milaan-Turijn en Milaan-Sanremo (8 augustus).

Jumbo-Visma stelt voor zaterdag Koen Bouwman op als zijn vervanger. Hij stond al reserve en is, net als de rest van de ploeg, getest op het coronavirus.

Aderlating

De blessure van Teunissen is een aderlating voor de Nederlandse formatie. De Nederlander had een belangrijke rol kunnen spelen in de finale; of voor een eigen klassering of ter ondersteuning van Wout van Aert.