Opnieuw aanvallen over en weer tussen Israël en Gaza

Het Israëlische leger en militante Palestijnen hebben over en weer opnieuw aanvallen uitgevoerd. Bij raketaanvallen op Israël vanuit de Gazastrook is vannacht zeker één zwaargewonde gevallen. Vijf raketten kwamen neer op de stad Ashkelon, niet ver van Gaza. Een daarvan raakte een wooncomplex.

Een 60-jarige man raakte ernstig gewond door rondvliegend puin. Een man van 90 raakte lichtgewond toen hij onderweg naar de schuilkelder op het hoofd werd geraakt. De twee werden naar het ziekenhuis gebracht.

Grondtroepen

De raketaanvallen volgden op aanvallen van Israël. Het Israëlische leger bestookte gisteravond en vannacht doelen in de Gazastrook vanuit de lucht en met artillerie. Eerder meldde persbureau AFP dat er ook grondtroepen het gebied waren binnengetrokken, maar een woordvoerder van het Israëlische leger ontkende dat later weer.

Diezelfde woordvoerder had donderdagavond laat juist bevestigd dat er sprake was van een Israëlische grondoperatie in de Gazastrook. Volgens het Israëlische leger is er sprake geweest van een "intern communicatieprobleem".

Israëlische troepen hebben zich verzameld bij de grens en duizenden reservisten zijn gemobiliseerd. Een legerwoordvoerder zei eerder dat het Israëlische leger zich voorbereidt op "verschillende scenario's" en dat een grondoffensief daar een van is.

Palestijnse families zijn hun huizen in het noorden van de Gazastrook en het oosten van Gaza-Stad ontvlucht. Een groep van 200 mensen zou naar een school zijn gevlucht die is gebouwd is door de Verenigde Naties. Volgens Israël zijn vanuit de Gazastrook de afgelopen dagen meer dan 1750 projectielen op Israël afgevuurd. De meeste zijn onschadelijk gemaakt door de Israëlische luchtafweer.