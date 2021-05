Leger Israël: niet met grondtroepen Gaza binnengetrokken

Palestijnse families zijn hun huizen in het noorden van de Gazastrook en het oosten van Gaza-Stad ontvlucht. Een groep van 200 mensen zou naar een school zijn gevlucht die is gebouwd is door de Verenigde Naties. Volgens Israël zijn vanuit de Gazastrook de afgelopen dagen 1750 projectielen op Israël afgevuurd. De meeste zijn onschadelijk gemaakt door de Israëlische luchtafweer.

Donderdagavond bestookten Israëlische tanks en artillerie doelen in de Gazastrook. Israëlische troepen hebben zich verzameld bij de grens en duizenden reservisten zijn gemobiliseerd. Een legerwoordvoerder zei eerder dat het Israëlische leger zich voorbereidt op "verschillende scenario's" en dat een grondoffensief daar een van is.

Diezelfde woordvoerder had donderdagavond laat juist nog bevestigd dat er sprake was van een Israëlische grondoperatie in de Gazastrook. Volgens het Israëlische leger is er sprake geweest van een "intern communicatieprobleem".

Israël valt opnieuw doelen aan in de Gazastrook met luchtaanvallen en artillerie. Eerder meldde persbureau AFP dat er ook grondtroepen het gebied waren binnengetrokken, maar een woordvoerder van het Israëlische leger ontkent dat nu.

Israëlische tanks en artillerie vuurden eerder vandaag al vanuit Israël op doelen in de Gazastrook. Een aanval met grondtroepen in Gaza is opnieuw een escalatie van de gevechtshandelingen. De afgelopen dagen waren het vooral Israëlische vliegtuigen die gebouwen aanvielen.

Na de Israëlische lucht- en artillerieaanvallen volgden raketaanvallen vanuit Gaza op Israël. Volgens Israëlische media kwamen ze onder meer neer in de stad Ashkelon.

Raketten vanuit Libanon

Donderdagavond belandden drie projectielen die vanuit Libanon op Israël zijn afgevuurd, in zee. Het is niet duidelijk welke groepering ze heeft afgeschoten.

In meerdere steden in Israël en op de Westelijke Jordaanoever zijn Arabische en Joodse Israëliërs opnieuw met elkaar slaags geraakt. De Israëlische premier Netanyahu noemde dat woensdag onacceptabel. "Niets rechtvaardigt het lynchen van Arabieren door Joden of het lynchen van Joden door Arabieren."

Palestijnse bronnen melden 109 doden sinds het geweld maandag begon in Gaza. Het Israëlische leger meldt 7 dode Israëliërs. Het door Hamas geleide ministerie van Volksgezondheid in Gaza zegt dat er in Gaza 103 doden zijn gevallen.