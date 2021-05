'Israëlische grondtroepen actief in Gazastrook'

Israëlische grondtroepen zijn actief in de Gazastrook, melden het Franse persbureau AFP en de New York Times op basis van een Israëlische legerwoordvoerder. Andere bronnen hebben dat nog niet bevestigd.

Grondtroepen hebben met luchtsteun de aanval ingezet, meldt het leger zelf op Twitter. Eerder vanavond bestookten Israëlische tanks en artillerie al doelen in de Gazastrook.

Volgens correspondent Ties Brock is er nog veel onduidelijk. "Wel is duidelijk dat grondtroepen de Gazastrook aanvallen, maar het is nog niet duidelijk of ze het gebied ook echt zijn binnengetrokken. Dat zegt een persbureau wel, maar dat werd ook weer tegengesproken door Israëlische media. Dus of dit het begin is van een grondoorlog is nog niet duidelijk."

Ontvlucht

Eerder vandaag werd wel gemeld dat Israëlische troepen zich hebben verzameld bij de grens en dat duizenden reservisten zijn gemobiliseerd. Persbureau Reuters meldt dat bewoners in het noorden van Gaza nog geen Israëlische troepen in de enclave hebben gezien.

Palestijnse families zijn hun huizen in het noorden van de Gazastrook en het oosten van Gaza-Stad ontvlucht. Een groep van 200 mensen zou naar een school zijn gevlucht die is gebouwd is door de Verenigde Naties. Volgens Israël zijn vanuit de Gazastrook de afgelopen dagen 1750 projectielen op Israël afgevuurd. De meeste zijn onschadelijk gemaakt door de Israëlische luchtafweer.